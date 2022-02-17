Знаменитые пингвины из Чикаго стали героями детской книжки

«Куда делись люди, и что это за незнакомый мир вокруг?» Возможно, именно так думали эти пингвины,..

«Куда делись люди, и что это за незнакомый мир вокруг?» Возможно, именно так думали эти пингвины, разгуливая по опустевшим залам аквариума Шедда в Чикаго. Любознательных птиц зовут Эдвард и Энни. И в самом начале пандемии они прославились на весь мир. А теперь ещё и стали героями детской книжки.

Во время локдауна пингвинов водили по всему океанариуму словно на экскурсии. Птицы останавливались, разглядывая рыб, дельфинов и других морских существ. Видео с этой парочкой сразу стало вирусным.

[Меган Венс-Полики, смотрительница]:

«Гулять и смотреть на всё вокруг – это очень важно для психики животных. Пингвины довольно любопытные, поэтому знакомиться с чем-то новым им очень полезно».

Эдвард и Энни даже побывали в соседнем Музее естественной истории. Там своими глазами увидели гигантский скелет тираннозавра и останки других доисторических ящеров.

Видео с пингвинами посмотрела и писательница Карин Риваденейра. Их приключения вдохновили её на создание детской книги. И, конечно, она об Эдварде и Энни.

[Карин Риваденейра, писательница]:

«Это история о дружбе, приключениях, о том, что что-то необычное может быть хорошим, но привычное – это тоже что-то очень хорошее. Из книги можно многому научиться».

Автор описывает, как пингвины путешествуют по океанариуму и узнают, что их окружает огромный незнакомый мир.

[Меган Венс-Полики, смотрительница]:

«Надеюсь, читателям это будет интересно. Всё новое может пугать, но всё же попробуйте отправиться в приключение».

Книга называется «Эдвард и Энни: приключения пингвинов». Она поступит в продажу 1 марта. Часть вырученных денег пойдёт на содержание пингвинов в океанариуме и на сохранение этих птиц в дикой природе.

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