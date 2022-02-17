Маммалуччи – знаменитый венецианский десерт, который получился случайно
Венеция славится не только своим карнавалом и знаменитыми масками, но и вкусными деликатесами. Например, жареными пончиками..
Дата загрузки: 2022-02-17
Мировые новости » Культура и развлечения » Маммалуччи – знаменитый венецианский десерт, который получился случайно
Венеция славится не только своим карнавалом и знаменитыми масками, но и вкусными деликатесами. Например, жареными пончиками..
Дата загрузки: 2022-02-17
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