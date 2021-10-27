Для снежных барсов в Кыргызстане открыли новый центр реабилитации
Это снежный барс, или ирбис. Их на планете осталось катастрофически мало. Популяцию редких хищников пытаются сохранить..
Дата загрузки: 2021-10-27
Это снежный барс, или ирбис. Их на планете осталось катастрофически мало. Популяцию редких хищников пытаются сохранить в Кыргызстане. В горном районе Сулуу-Терек открылся новый центр реабилитации диких животных.
Первыми питомцами стали три снежных барса Алсу, Ак-Моор и Колючка. Их привезли сюда из старого центра в Иссык-Кульской области. Эти хищники пострадали по разным причинам и уже не смогут выжить самостоятельно.
[Толкунбек Асыкулов, глава филиала NABU в Кыргызстане]:
«Этот реабилитационный центр предназначен не только для барсов, но и для всех диких животных – получивших травмы, раненых браконьерами или больных. Если мы узнаем о них, то доставим их сюда, вылечим и выпустим обратно в природу. Это наша цель».
Горы в Кыргызстане – идеальная среда для обитания снежных барсов. Но в начале 90-х их численность стала быстро сокращаться. Виной тому – браконьерство. Точно подсчитать, сколько хищников осталось, невозможно. По оценке специалистов, их не более 500. Ещё одна угроза – сокращение среды обитания. Её у барсов крадёт таяние ледников.
Об ирбисах и других диких животных заботятся и волонтёры. Ветеринар Салтанат Сеитова открыла приют в своём доме. Под её опекой тоже есть снежный барс. Кто-то выстрелил из дробовика прямо в морду хищника. Тогда ему был всего год. Животное ослепло из-за ранения и в дикую природу вернуться не сможет.
[Салтанат Сеитова, ветеринар]:
«Он очень долго проходил реабилитацию, очень сложно. Потому что у него было ранение – выстрел практически в упор – у него была сильная контузия. За период восстановления мы прошли с ним всё это. У него было так же, как у человека – депрессия, панические атаки, непонимание, что случилось, дикая боль».
В частном приюте – более 40 питомцев, включая птиц. Их передают сюда правоохранители, экологи и просто местные жители. Приют существует только на пожертвования.
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