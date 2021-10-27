Для снежных барсов в Кыргызстане открыли новый центр реабилитации

Это снежный барс, или ирбис. Их на планете осталось катастрофически мало. Популяцию редких хищников пытаются сохранить..

Это снежный барс, или ирбис. Их на планете осталось катастрофически мало. Популяцию редких хищников пытаются сохранить в Кыргызстане. В горном районе Сулуу-Терек открылся новый центр реабилитации диких животных.

Первыми питомцами стали три снежных барса Алсу, Ак-Моор и Колючка. Их привезли сюда из старого центра в Иссык-Кульской области. Эти хищники пострадали по разным причинам и уже не смогут выжить самостоятельно.

[Толкунбек Асыкулов, глава филиала NABU в Кыргызстане]:

«Этот реабилитационный центр предназначен не только для барсов, но и для всех диких животных – получивших травмы, раненых браконьерами или больных. Если мы узнаем о них, то доставим их сюда, вылечим и выпустим обратно в природу. Это наша цель».

Горы в Кыргызстане – идеальная среда для обитания снежных барсов. Но в начале 90-х их численность стала быстро сокращаться. Виной тому – браконьерство. Точно подсчитать, сколько хищников осталось, невозможно. По оценке специалистов, их не более 500. Ещё одна угроза – сокращение среды обитания. Её у барсов крадёт таяние ледников.

Об ирбисах и других диких животных заботятся и волонтёры. Ветеринар Салтанат Сеитова открыла приют в своём доме. Под её опекой тоже есть снежный барс. Кто-то выстрелил из дробовика прямо в морду хищника. Тогда ему был всего год. Животное ослепло из-за ранения и в дикую природу вернуться не сможет.

[Салтанат Сеитова, ветеринар]:

«Он очень долго проходил реабилитацию, очень сложно. Потому что у него было ранение – выстрел практически в упор – у него была сильная контузия. За период восстановления мы прошли с ним всё это. У него было так же, как у человека – депрессия, панические атаки, непонимание, что случилось, дикая боль».

В частном приюте – более 40 питомцев, включая птиц. Их передают сюда правоохранители, экологи и просто местные жители. Приют существует только на пожертвования.

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