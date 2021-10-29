Сотни тысяч деревьев за 10 лет высадила мексиканка
Говорить о защите природы и экологии можно много. Но не все переходят от слов к действиям...
Дата загрузки: 2021-10-29
[Анжелика Торрес, мексиканка]:
«Вот так извлекаются семена. Когда шишка закрыта, нужно выставить её на солнце, чтобы она открылась. Когда она открылась, мы отсоединяем семечки друг о друга, чтобы они выпали».
Каждый год новые 70 тысяч деревьев. Самые ценные среди них – белая и кедровая сосна. Они устойчивы к засухам, а также останавливают эрозию и помогают воде впитываться в почву. А ещё могут сдерживать ливневые потоки, которые в противном случае разрушают инфраструктуру и среду жизни людей.
Но плоды трудов этой группы нередко губит сама природа. Так, весной этого года тысячи деревьев сгорели в пожаре.
[Анжелика Торрес, мексиканка]:
«Нам было грустно видеть это, потому что это уже были взрослые деревья. Но мы не собираемся сдаваться и говорим: «Это случилось, и всё». Мы будем очень много работать, и мы как всегда добъёмся много».
Торрес надеется, что её пример вдохновит и подрастающее поколение.
[Анжелика Торрес, мексиканка]:
«Молодым нужно заботиться об окружающей среде, заботиться о лесе по-максимуму, потому что этот лес – сила всех мексиканцев и других народов».
Торрес говорит, что её цель – миллион новых деревьев.
Короткая ссылка на эту страницу: