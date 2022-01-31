Дедушка в 82 года закончил институт

82-летний ирландец Том Бойл стал одним из старейших выпускников Уотерфордского технологического института.

Том поступил на третий курс института много лет назад. В то время занятия проводились по вечерам. Но у него возникли проблемы, в том числе с работой, и учёбу пришлось оставить. Впоследствии более 20 лет он работал таксистом.

Том рассказал, что принял решение вернуться к очному обучению, чтобы делать то, чего всегда хотел. Пожилой студент каждый день в 6:10 утра выходил из дома на учёбу. Сначала он был студентом юридического факультета, затем перешёл на гуманитарный.

В 2019 году Том был среди 2 457 других выпускников вуза. Он получил степень бакалавра искусств (с отличием) по английскому и ирландскому языкам.

На выпускной вечер с Томом пришла жена Филлис, семеро детей и внуки. Филлис сказала, что вся семья им гордится. «Я рада, что он этого добился, рада, что жива и могу увидеть это», – сказала она, добавив, что надеется, что это послужит примером для их детей, внуков и других людей.