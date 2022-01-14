Девушка в одиночку достигла Южного полюса за 40 дней

Капитан британской армии Прит Чанди в одиночку дошла до Южного полюса. Во время экспедиции ей пришлось тянуть сани с грузом весом 90 кг при температуре минус 50°C.



Прит, физиолог 3-го медицинского полка, шла на лыжах от Геркулесовой бухты до Южного полюса. Она преодолела расстояние 1100 км за 40 дней. Прит Чанди стала первой из общины сикхов и цветной женщиной, совершившей одиночную экспедицию в Антарктиду.

О своём путешествии Прит сообщала в Instagram: «Привет всем, прибыла на 40-й день. Я добралась до Южного полюса, идёт снег. Сейчас испытываю столько эмоций. Три года назад я ничего не знала о полярном мире, и это такое нереальное ощущение, я наконец-то здесь. Добраться сюда было непросто, и я хочу поблагодарить всех за поддержку».

К концу похода у Чанди был хронический кашель и тошнота. Однако она надеется, что её достижение вдохновит других. «Эта экспедиция очень важна не только для меня. Я хочу воодушевить людей расширять свои границы и верить в себя», – написала она.

«Неважно, откуда вы родом и где ваша стартовая линия, все с чего-то начинают. Я хочу не просто пробить стеклянный потолок, я хочу разбить его на миллион осколков. Мне много раз говорили «нет» или «делай обычные вещи», но мы сами создаём свою норму. Вы можете всё, если захотите», – написала она.

Прит Чанди стала третьей по скорости женщиной, пересёкшей континент пешком, и первой за последние два года, достигшей Южного полюса.

