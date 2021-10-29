В Перу восстанавливают популяцию викуний

[Альберто Варкарсель, мэр Урубабмы]:

«Сегодня это стало реальностью: мы видим, как они наконец отправляются в свой новый дом на тысячу гектаров. Муниципалитет дал 50 викуний, региональные власти – 100».

Исторический момент в перуанской глубинке. В регионе Куско хотят возродить популяцию викуний. Эти местные парнокопытные – дальние родственники верблюдов. А ещё – прародители всем известных альпака. Считается, что альпака – это одомашненные викуньи.

На проект уже потратили 250 тысяч долларов. И вот, 150 животных успешно транспортируют в новый центр по восстановлению популяции.

К каждой викунье – особое отношение и для каждой – персональные носильщики.

Участвует даже местный мэр.

[Альберто Варкарсель, мэр Урубабмы]:

«Восстановление лесов, местная фауна – думаю, всё это будет привлекать туристов. В будущем будем делать вещи из шерсти».

Викуньи похожи на лам – те тоже из семейства верблюдовых. Живут в Андах и очень ценятся за их шерсть. Одежду из неё делали ещё древние инки, причём – исключительно для высокопоставленных вельмож.

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