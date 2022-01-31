20 тысяч вязальщиц создали коралловый риф из пряжи

Яркие кораллы и морские существа. Здесь всё как на дне моря. Только этот лес из кораллов..
Дата загрузки: 2022-02-01
Яркие кораллы и морские существа. Здесь всё как на дне моря. Только этот лес из кораллов не настоящий, а связанный крючком. Он разместился в художественном музее в немецком Баден-Бадене.
Выставка призвана привлечь внимание людей к тому, что коралловые рифы обесцвечиваются и разрушаются. Экспонаты связали 20 тысяч человек из разных городов и стран. Проект был запущен 17 лет назад.
[Маргарет Вертхайм, куратор выставки]:
«Это коллективный проект, в котором участвуют тысячи людей, в основном, женщины. Они вместе создают произведение искусства, подобное коралловым рифам. Их строят миллиарды крошечных коралловых полипов, поэтому наша работа создана тысячами людей».
В проекте по спасению коралловых рифов в общей сложности участвуют более двух миллионов человек.
Коралловые рифы – очень важная экосистема Мирового океана. В них нерестится рыба и подрастает молодь. Также среди кораллов живёт много морских обитателей, включая ракообразных, моллюсков и иглокожих. Кроме того, рифы защищают берега от эрозии.
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