20 тысяч вязальщиц создали коралловый риф из пряжи

Яркие кораллы и морские существа. Здесь всё как на дне моря. Только этот лес из кораллов..

Яркие кораллы и морские существа. Здесь всё как на дне моря. Только этот лес из кораллов не настоящий, а связанный крючком. Он разместился в художественном музее в немецком Баден-Бадене.

Выставка призвана привлечь внимание людей к тому, что коралловые рифы обесцвечиваются и разрушаются. Экспонаты связали 20 тысяч человек из разных городов и стран. Проект был запущен 17 лет назад.

[Маргарет Вертхайм, куратор выставки]:

«Это коллективный проект, в котором участвуют тысячи людей, в основном, женщины. Они вместе создают произведение искусства, подобное коралловым рифам. Их строят миллиарды крошечных коралловых полипов, поэтому наша работа создана тысячами людей».

В проекте по спасению коралловых рифов в общей сложности участвуют более двух миллионов человек.

Коралловые рифы – очень важная экосистема Мирового океана. В них нерестится рыба и подрастает молодь. Также среди кораллов живёт много морских обитателей, включая ракообразных, моллюсков и иглокожих. Кроме того, рифы защищают берега от эрозии.

Короткая ссылка на эту страницу: