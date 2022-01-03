Число заражений COVID-19 во Франции превысило 10 млн

Франция стала шестой страной в мире, где с начала пандемии выявили более 10 миллионов случаев заражения..

Франция стала шестой страной в мире, где с начала пандемии выявили более 10 миллионов случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны. В этот список уже входят США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Президент Эммануэль Макрон предупредил, что следующие несколько недель будут сложными. При этом в своём новогоднем обращении не упомянул о необходимости ужесточения антиковидных мер, отметив, что властям не стоит дальше ограничивать свободы граждан.

На празднование Нового года для французов действовали ограничения на число собравшихся в помещениях и на открытом воздухе. При этом в кино, театрах, на спортивных площадках и в транспорте людям запретили есть и распивать напитки.

В то же время с понедельника маски в общественных местах обязаны носить даже дети старше шести лет. А в некоторых городах, включая Париж и Леон, людей снова обязали носить маски даже на улицах.

Эта медсестра в одной из больниц Марселя работала в новогоднюю ночь. Делится главным пожеланием.

[Мария-Лаура Сатта, медсестра]:

«Конечно, чтобы пандемия закончилась. Чтобы мы снова зажили спокойнее, без масок. Чтобы наше общение не сводилось только к тому, кто вакцинирован, а кто – нет. Чтобы мы возродили веру в солидарность и в вещи, которые нас объединяют».

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