Стрекозы под угрозой: 40 тыс. видов внесли в Красную книгу

Эти изящные и юркие создания оказались под угрозой. Международный союз охраны природы недавно опубликовал новое издание..

Эти изящные и юркие создания оказались под угрозой. Международный союз охраны природы недавно опубликовал новое издание своей Красной книги. И в неё вошло более 40 тысяч видов стрекоз.

В организации отмечают, что эти насекомые исчезают, поскольку во всём мире сокращается площадь водно-болотных угодий. А те, что остались, всё больше загрязняются.

Стрекозам для жизни нужна чистая вода. И как выяснилось, вопрос не только в их выживании. Стрекозы – также важный источник пищи для других видов: лягушек, рыб и птиц. Кроме того, эти насекомые играют важную роль в защите людей от болезней.

[Крэйг Хилтон-Тейлор, представитель МСОП]:

«Стрекозы, особенно на стадии личинок в воде, – ключевые хищники в пресноводных системах. Они поедают личинок других видов, таких как комары. А комары – переносчики болезней, таких как малярия, желтуха и так далее».

Стрекозы приносят ещё одну пользу. Сейчас учёные исследуют механизм их полёта, чтобы применять его в летательных аппаратах.

[Крэйг Хилтон-Тейлор, представитель МСОП]:

«У них действительно необычные схемы полета. Инженеры поняли, что мы можем многому научиться, изучая их аэродинамику».

Между тем, эксперты призывают людей осознать, что болота так же важны для наших экосистем, как и тропические леса.

[Крэйг Хилтон-Тейлор, представитель МСОП]:

«К сожалению, водно-болотные угодья имеют странную репутацию пустошей, и люди сбрасывают в них всевозможный мусор. Их часто считают территориями, которые необходимо освоить, потому что они не подходят для проживания людей».

В целом в водно-болотных угодьях обитает десятая часть видов живых организмов на планете.

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