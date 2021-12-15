26 человек в одном доме: после торнадо женщина приютила пострадавших

Пять семей в одном доме. В общей сложности – 26 человек. Жительница американского штата Кентукки приютила..

Пять семей в одном доме. В общей сложности – 26 человек. Жительница американского штата Кентукки приютила у себя соседей и родственников, пострадавших от торнадо.

По нескольким штатам США на прошлой неделе пронеслось не менее 30 смерчей. В городе Мэйфилд разрушений особенно много.

[Рейна Гуерра Перес, жительница Мэйфилда]:

«Я никогда в жизни такого не видела. Так печально, что разрушено столько домов; машины, магазины – всё в руинах».

Дом Рейны к счастью уцелел. Теперь её муж каждый день ходит помогать соседям разбирать завалы и чинить то, что ещё подлежит восстановлению. А женщина присматривает за детьми, а ещё развозит помощь, которую собирают у неё в доме.

[Рейна Гуерра Перес, жительница Мэйфилда]:

«Мы навестили мужчину, который не может выходить. Он восстанавливается после травмы: металлический лист чуть не отрезал ему верхнюю губу. Жены дома нет, а он с тремя детьми. Мы рады, что привезли ему еду и одеяла».

Вспоминает, что перед бедствием удалось собрать здесь всех родственников, поскольку только в этом доме есть подвал.

[Рейна Гуерра Перес, жительница Мэйфилда]:

«На телефоны пришло сообщение, что будет торнадо. Мы собрались в доме. Слава Богу, хватило времени. Как только все вбежали, мы услышали гул очень сильного ветра. Когда гремел гром, дом дрожал».

Для Кентукки эти торнадо стали самыми разрушительными в истории штата. 74 человека погибли. Около 18 тысяч домов лишились света. Сотни пострадавших остаются в эвакуационных центрах.

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