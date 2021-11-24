Сибиряк валяет валенки из «живой» шерсти

Один из девяти пимокатов в Сибири и единственный в Новосибирской области. Иван Лапин валяет валенки полностью..

Один из девяти пимокатов в Сибири и единственный в Новосибирской области. Иван Лапин валяет валенки полностью традиционным способом, к тому же без химикатов и кислоты. Так шерсть остаётся живой, и живёт она до семи лет.

[Иван Лапин, производитель валенок]:

«Она дышит. Она как цветок – утром распускается, а вечером закрывается, когда солнце заходит. Вот каждая шерстинка, когда она живая, она в тепле раскрывается, чешуйки отходят от ствола, а на холоде она собирается. Это можно увидеть под микроскопом, если посмотреть».

Мастер говорит, что он единственный в России производитель валенок полного цикла, поскольку сам разводит овец. Изготовление начинается с обработки шерсти, потом надо сформировать модель валенка, затем раскатать его.

[Иван Лапин, производитель валенок]:

«Ручная продукция – это: вот есть заготовка, вот есть рубель, вот есть стол, вот руки. Всё. Ещё молоток. Молоток деревянный. Вот на всякий случай – колодки забивать потом. Всё – вот весь инструмент».

Одну пару валенок, если постараться, можно сделать за день. Но к вечеру мастер уже без сил. Работает не один – постоянно нанимает помощников.

Готовые изделия продаёт в своём магазине, который немного похож на музей. Помимо валенок здесь есть сапоги, ботинки и тапочки.

Специалисты говорят, что шерстяная обувь или шерстяные носки разогревают стопы, кровь лучше циркулирует и простуды уже не так страшны.

[Елена Гусаченко, продавец]:

«У меня к этим изделиям особое отношение, потому что я три года назад попала в аварию. Я не ходила. То есть такие повреждения были, что ходить я не могла. И вот в этих валенках – меня в них без носочка обуют, на какие-то обследования возили. И через недели две я начала немножко чувствовать ноги, то есть кровоток наладился. Я потихоньку начала ходить».

Иван по профессии – овцевод. Учился в университете. А вот ремесло пимоката осваивал сам. Занялся им 12 лет назад. Знания черпал у сибирских мастеров.

Бизнес – не главная цель новосибирца. Он хочет всеми возможными способами сохранить традицию валяния валенок в России.

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