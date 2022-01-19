Собака с особыми потребностями вдохновляет хозяйку

Анжеле Адан пришлось ехать четыре часа на машине, чтобы спасти собаку. Чихуахуа была с явными признаками плохого здоровья: истощение, укороченные передние лапы и много лишних зубов.

Девушка забрала собаку из приюта домой. Она назвала питомца Фредди Меркьюри, но иногда называет Т-Рекс, потому что он стоит на задних лапах, как динозавр. Сейчас пёс чувствует себя лучше. Он часто выражает благодарность свой хозяйке, стараясь быть рядом и лизнуть.

Анжела рассказала, что и раньше брала собак с нарушениями. «Люди часто спрашивают меня: „Как можно воспитывать собаку с особыми потребностями, зная, что она может умереть в любой день?“

Ответ прост: собаки учат меня просто веселиться и быть в моменте. Я делаю всё, что в моих силах. Наслаждаюсь настоящим прямо здесь и сейчас и не беспокоюсь о том, что было вчера или случится завтра. Жизнь коротка, и просто наслаждайтесь моментом, прямо сейчас».

