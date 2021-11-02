Боснийский свадебный музыкант нашёл способ не терять чаевые

Больше никаких оправданий для тех, кто не даёт чаевых. Боснийскому музыканту Желько Джакичу слишком часто говорили,..

Больше никаких оправданий для тех, кто не даёт чаевых. Боснийскому музыканту Желько Джакичу слишком часто говорили, что нет наличных. Поэтому он прикрепил к аккордеону терминал для оплаты банковской картой.

[Желько Джакич, музыкант]:

«Эта идея пришла мне в голову, потому что люди на праздниках часто в шутку делают вид, что вставляют карту в мехи аккордеона. Я решил перехитрить их. Если они, и правда, захотят дать чаевые за музыку, то смогут сделать это через терминал. Они даже получат чек».

Музыкант в основном играет на свадьбах. На своём аккордеоне он также установил три микрофона и смартфон. С его помощью можно послушать музыку из Интернета.

[Бильяна Джакич, жена музыканта]:

«Люди смеются, когда видят всё это. Они спрашивают, что ещё появится после трёх микрофонов и терминала для оплаты?»

По профессии Желько – инженер-электронщик. Музыка – его хобби.

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