Боснийский свадебный музыкант нашёл способ не терять чаевые
Больше никаких оправданий для тех, кто не даёт чаевых. Боснийскому музыканту Желько Джакичу слишком часто говорили,..
Дата загрузки: 2021-11-03
Больше никаких оправданий для тех, кто не даёт чаевых. Боснийскому музыканту Желько Джакичу слишком часто говорили, что нет наличных. Поэтому он прикрепил к аккордеону терминал для оплаты банковской картой.
[Желько Джакич, музыкант]:
«Эта идея пришла мне в голову, потому что люди на праздниках часто в шутку делают вид, что вставляют карту в мехи аккордеона. Я решил перехитрить их. Если они, и правда, захотят дать чаевые за музыку, то смогут сделать это через терминал. Они даже получат чек».
Музыкант в основном играет на свадьбах. На своём аккордеоне он также установил три микрофона и смартфон. С его помощью можно послушать музыку из Интернета.
[Бильяна Джакич, жена музыканта]:
«Люди смеются, когда видят всё это. Они спрашивают, что ещё появится после трёх микрофонов и терминала для оплаты?»
По профессии Желько – инженер-электронщик. Музыка – его хобби.
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