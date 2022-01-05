Это вечеринка роботов. Танцуют все! Ну или те, кто не может удержаться. В интерактивном музее в..

Что могут роботы: выставка в Москве вдохновляет детей стать инженерами

Это вечеринка роботов. Танцуют все! Ну или те, кто не может удержаться. В интерактивном музее в Москве можно узнать о роботах всё, увидеть их технические возможности, поговорить с ними или станцевать.

[Субхон Зиябаев, гид]:

«Роботы такие же, как и люди. У них тоже есть то, что им нравится, и то, что не нравится. Теспиан, скажи нам, пожалуйста, что ты любишь?» [робот Теспиан]:

«Я люблю общаться с детишками и симпатичными девушками, люблю, когда слегка скачет электричество – это щекотно. И ещё я люблю, когда меня утром достают из коробки». [Субхон Зиябаев, гид]:

«А что роботы делают в коробках? Они там спят».

А это первый в России робоаквариум. Рыбы сделаны из стекла и пластика. Оснащены моторчиками и датчиками. Могут работать автономно или подчиняться дистанционным командам.

А это промышленный робот-манипулятор. Такие заменили уже многих рабочих на заводах. Гости музея могут поучиться им управлять.

Робот Борис – душа любой компании. Он шутник и отличный рассказчик. Многие приходят с ним пообщаться.

Экспозиция состоит из 40 роботов, сделанных в разных странах. Причём «умную» машину можно купить или арендовать.

[Фёдор, гость музея]:

«Им можно задать какую-нибудь функцию: допустим, помыть посуду за меня».

В музее проводят образовательные мастер-классы: помогают получить практические навыки в 3D-моделировании, программировании, разработке приложений, технологическом и виртуальном дизайне, программировании виртуальной реальности и многом другом.

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