Монахиня после четырёх лет плена у исламистов вернулась домой

Слёзы и объятия – позади более четырёх лет плена. Монахиня Глория Нарваэс вернулась в Колумбию. В..

[Глория Нарваэс, освобождённая монахиня]:

«Мы все благодарим Бога. Если все колумбийцы поверят в Бога, то мир на планете очень быстро восстановится, и мы освободим всех похищенных».

Слёзы и объятия – позади более четырёх лет плена. Монахиня Глория Нарваэс вернулась в Колумбию. В 2017 году её похитили исламисты. В то время монахиня выполняла гуманитарное задание на юге Мали.

Монахиню похитили боевики группировки «Фронт освобождения Макина». Вместе с ней они удерживали в плену и других иностранцев. В этом году двоим европейцам удалось сбежать. Они сообщили, что монахиня жива и здорова.

В Сахельском регионе Западной Африки действует много террористических группировок. Они ведут войну против национальных армий и миротворцев ООН. Мятежники часто похищают людей. Они требуют за них выкуп и таким образом финансируют свою деятельность.

«Фронт освобождения Макина» отпустил Нарваэс в начале октября. Власти Колумбии сообщили, что в освобождении заложницы участвовала Франция. Платили ли за монахиню выкуп, неизвестно.

Вооружённые конфликты с исламистами не утихают в Мали с 2012 года, когда сепаратисты-туареги выступили против армии. В 2013 году Франция ввела в западноафриканскую страну войска, чтобы поддержать малийское правительство, но теперь постепенно их выводит.

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