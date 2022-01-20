Пышные воланы, цветастые шали и жгучие взгляды испанских красавиц. В Севилью после двух лет карантинных запретов..

Показ мод фламенко после двухлетнего перерыва вернулся в Испанию

Пышные воланы, цветастые шали и жгучие взгляды испанских красавиц. В Севилью после двух лет карантинных запретов вернулась мода фламенко. На подиум выходят модели в нарядах дизайнерского бренда Росио Перальта.

Коллекция делится на три части. Первая посвящена роковому образу Кармен. Две другие – это романтические воспоминания об испанских колониях Кубе и Филиппинах.

Модели демонстрируют игривые платья в традиционный горошек, а также – из однотонной ткани. Изюминка показа – броские наряды в полоску. Все платья дополнены яркими шалями с длинными кистями и вышивкой.

Модный показ «Мы любим фламенко» в этом году отмечает своё десятилетие. Мероприятие длится неделю. Участвуют больше десятка дизайнерских брендов.

Сектор моды фламенко требует от государства денежной помощи. Сейчас он переживает финансовый кризис, спровоцированный жёсткими антиковидными мерами.

До пандемии эта индустрия приносила более 600 миллионов евро в год и обеспечивала доходом тысячу семей в Андалусии.

Короткая ссылка на эту страницу: