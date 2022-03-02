Рискуя жизнью, женщина спасла трёх детей



«Я увидела трёх детей, гуляющих по замёрзшему пруду. Через несколько минут лёд треснул, и они провалились», – вспоминает жительница Колорадо по имени Талавера.

Женщина выскочила из квартиры и побежала к пруду, глубина которого достигала четырёх метров. «На улице никого не было. Я знала, что должна это сделать», – вспоминает Талавера.

Она вытащила двоих детей. Но, лёд треснул, и женщина оказалась в воде. Это осложнило ситуацию по спасению третьего ребёнка. Талавера изо всех сил пыталась держать шестилетнюю девочку на плаву. «Я пыталась удержать её голову и удержать свою», – вспоминает она. На помощь прибежал 16-летний брат девочки и бросил им верёвку.

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Когда они выбрались на берег, девочка не дышала. На место происшествия уже приехали полиция и спасатели. Девочке сделали искусственное дыхание. Ребёнок задышал, и восстановился пульс. Её доставили в местную детскую больницу. Через два дня девочку выписали.

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