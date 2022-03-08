300 россиян, застрявших на Кубе, возвращаются домой

300 российских туристов возвращаются домой с Кубы. Они застряли на острове после того, как закрылось воздушное..

300 российских туристов возвращаются домой с Кубы. Они застряли на острове после того, как закрылось воздушное пространство для России.

Туристов вывозят на самолёте авиакомпании «Аэрофлот» из Варадеро.

[турист из России]:

«Мы рады, что находимся на Кубе. Нас отправляют обратно в Россию раньше, чем мы хотели».

Ассоциация российских туроператоров ранее сообщила, что в разных странах Карибского бассейна застряли примерно 18 тысяч туристов. Пять с половиной тысяч из них оказались в ловушке на Кубе. Там большинство россиян отдыхают на островах архипелага Хардинес-дель-Рей и в курортном городке Варадеро.

Самолёты «Аэрофлота» будут выполнять регулярные рейсы на Кубу и в Доминикану, пока не заберут всех туристов. Также туда будут летать лайнеры российской компании Nordwing.

Ещё тысячи отдыхающих россиян застряли в Египте, Греции и Болгарии. При этом у многих перестали работать банковские карты, поскольку некоторые российские банки были исключены из международной платёжной системы SWIFT.

Напомним, небо для всех российских самолётов закрыли Евросоюз, а также США, Канада и несколько других стран. Под запрет попали все зарегистрированные в России авиалайнеры, включая частные самолёты.

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