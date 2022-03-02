Этот одиноко стоящий букет напоминает о трагедии, которая произошла в церкви американского города Сакраменто в понедельник...

Мужчина в США убил трёх дочерей, а потом застрелился

Этот одиноко стоящий букет напоминает о трагедии, которая произошла в церкви американского города Сакраменто в понедельник. Отец убил троих своих детей и их сопровождающего, а потом застрелился.

Город в шоке, люди не могут поверить в то, что произошло.

[местная жительница]:

«Первой реакцией было то, что это очень печально. Одна из девочек была моего возраста. Впереди у неё была целая жизнь. Но она умерла очень рано вместе с другими сёстрами. Мы были в шоке: как отец может убить собственных детей».

Преступление совершил 39-летний Дэвид Мора. Он был лишён опеки над своими дочками, поскольку прибегал к домашнему насилию. С девочками, которым было 9, 10 и 13 лет, он виделся лишь в присутствии сопровождающего.

В этот раз фатальная встреча состоялась в церкви.

Мать девочек ранее обращалась за защитой в полицию, поскольку опасалась за свою жизнь. Мужчина угрожал её убить.

Незадолго до инцидента Мору задержали за вождение в нетрезвом виде и нападение на полицейского. На момент убийства он был выпущен на поруки.

Мора мог видеться с дочками только по четыре часа в неделю и лишь по согласованию сторон. Он также должен был записаться на курсы управления гневом.

Поскольку на него был наложен судебный запрет, по законам штата Калифорния он не имел права владеть оружием.

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