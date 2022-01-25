«Мальчик в голубом» Гейнсборо спустя 100 лет вернулся в Лондон

Вернулась 100 лет спустя. Знаменитую картину «Мальчик в голубом» снова выставили в Лондонской национальной галерее. Портрет..

Вернулась 100 лет спустя. Знаменитую картину «Мальчик в голубом» снова выставили в Лондонской национальной галерее. Портрет кисти английского художника Томаса Гейнсборо был написан в конце XVIII века. Это одна из самых известных картин в британском искусстве.

На манеру письма Гейнсборо повлияли работы Антониса ван Дейка. «Мальчик в голубом» наряжен в атласный костюм в духе костюмов на полотнах нидерландского художника.

[Кристин Райдинг, сотрудница Национальной галереи]:

«Натурщик, которого Гейнсборо запечатлел в этой картине, стал своего рода путешественником во времени между XVII и XVIII веками. А в XIX и начале XX века ценность картины «Мальчик в голубом» буквально взлетела. И причина в том, что этот образ движется сквозь время и пространство, и каждое поколение находит в нём что-то своё».

Гейнсборо написал картину с сына торговца скобяными товарами. В 1809 году её купил герцог Вестминстер, а в 1921-м её владельцем стал американский «железнодорожный король» Генри Хантингтон.

Последний раз лондонцы могли полюбоваться портретом зимой 1922 года. Теперь же научный и образовательный центр Библиотека Хантингтона временно предоставил картину Лондонской национальной галерее. Она будет выставлена до 15 мая.

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