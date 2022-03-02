Мамы-школьницы Уганды возвращаются за парты

Маргарет выглядит вполне зрелой женщиной. Но ей всего 17 лет. Она воспользовалась обедом в школе, чтобы..

Маргарет выглядит вполне зрелой женщиной. Но ей всего 17 лет. Она воспользовалась обедом в школе, чтобы забежать домой и немного побыть со своим ребёнком.

Теперь в Уганде в школы могут вернуться молодые девушки, которые бросили занятия из-за беременности. А таких в стране тысячи.

[Маргарет, молодая мама]:

«Я знаю, что совершила ошибку, когда родила в юном возрасте. Но я решила продолжить учиться. Надеюсь, Бог подарит мне лучшее будущее, и я смогу позаботиться о ребёнке».

В целом в Уганде наблюдается всплеск подростковой беременности. Он начался на фоне пандемии. Школы страны были закрыты на карантин два года. Это самый долгий срок в мире.

Как сообщают в ООН, с января по сентябрь 2021 года в Уганде зарегистрировали 290 тысяч беременностей среди девушек-подростков.

Теперь по новым правилам школы обязаны их принимать после того, как они родят. Если этого не происходит, можно жаловаться властям.

Впрочем, в обществе не все это поддерживают. Уганда – христианская консервативная страна. Здесь ранние беременности осуждают.

[Уильям Джеймс Ссебаггала, пастор]:

«Если такие девочки возвращаются в школу, если им говорят, что можно возвращаться даже после того, как они забеременели, то тогда полностью отбрасывается моральный вопрос».

В Уганде церковь имеет большое влияние на образование. Впрочем, Маргарет не унывает. Она возвращается к урокам, надеясь однажды стать медсестрой.

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