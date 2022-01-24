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Спасённый андский кондор после года лечения вернулся в горы

Спасённый андский кондор после года лечения вернулся в горы

Андский кондор по кличке Урку осматривается, делает несколько шагов и взмывает в воздух. Больше года он..

Дата загрузки: 2022-01-24

Спасённый андский кондор после года лечения вернулся в горы

Андский кондор по кличке Урку осматривается, делает несколько шагов и взмывает в воздух. Больше года он провёл в неволе и сейчас возвращается в Андские Кордильеры в Перу.

Пернатому хищнику пришлось долго лечиться из-за недоедания. Его нашли таким ослабшим, что он не мог летать. Кондора выхаживали в зоопарке Эль-Уайко.

[Хосе Отеро, сотрудник зоопарка]:
«Мы осмотрели его и сделали анализы крови. Кондор весил очень мало. Нашей задачей было хорошо его кормить, выделить ему просторное место и позволить находиться рядом с другими кондорами».

Сотрудники зоопарка старались как можно меньше контактировать с кондором, чтобы он не привыкал к людям. Так птица не утратит осторожности и сможет продолжать жить в дикой природе.

Урку – девятый кондор, спасённый в Перу. Эти пернатые принадлежат к семейству американских грифов. Андский кондор считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. Обитает в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки.
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