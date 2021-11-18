Редкое и страшное зрелище в Италии. На Сицилию обрушились торнадо. Не обошлось без жертв. 53-летний мужчина..

Редкое и страшное зрелище в Италии. На Сицилию обрушились торнадо.

Не обошлось без жертв. 53-летний мужчина погиб, выйдя утром из своего дома в городе Модика. Смерч перевернул его грузовик и выбил стёкла в доме.

Кое-где сорвало крыши. Перекрыты некоторые дороги – из-за того, что на них много мусора.

Сильная непогода обрушивается на Сицилию уже второй раз за месяц. В конце октября по острову ударил редкий средиземноморский ураган.

Теперь сильные дожди снова вызвали внезапные наводнения в нескольких городах. Власти были вынуждены закрыть школы. Как сообщил глава Сицилии, непогода нанесла серьёзный урон урожаю, зданиям и улицам почти в каждой провинции острова.

В августе на Сицилии стояла рекордная жара – доходило почти до 50 градусов по Цельсию. Из-за этого море вокруг острова этой осенью очень тёплое. По словам синоптиков, это и вызывает мощные штормы.

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