ООН: ветка «Исламского государства» расширилась почти на весь Афганистан

В ООН представили мрачный доклад по ситуации в Афганистане после захвата власти группировкой «Талибан», запрещённой в..

В ООН представили мрачный доклад по ситуации в Афганистане после захвата власти группировкой «Талибан», запрещённой в России и других странах. По словам главы миссии ООН в Афганистане, сейчас ветка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан»* расширила своё влияние и присутствует почти во всех 34 провинциях страны. Обе эти организации в России также запрещены.

Дебора Лайонс сообщила Совету безопасности ООН, что «Талибан» противостоит «Вилаят Хорасан» с помощью внесудебных тюремных заключений и казней потенциальных боевиков группировки.

[Дебора Лайонс, глава миссии ООН в Афганистане]:

«Этот вопрос заслуживает большего внимания со стороны международного сообщества».

Её заявление прозвучало после теракта в шиитском районе Кабула. Там взорвалось две бомбы, убив не менее одного человека и ранив шестерых. Ответственность за это взяла на себя «Вилаят Хорасан»*.

По словам Лайонс, «Талибан»* не может сдержать рост движения. Если в 2020 году оно совершило 60 нападений, то в этом уже более 330.

[Дебора Лайонс, глава миссии ООН в Афганистане]:«Раньше оно присутствовало только в нескольких провинциях и столице. Теперь же «Вилаят Хорасан»* появилось почти во всех провинциях и стремительно активизировалось».

Тем временем, «Талибан»* предпринимает попытки создать действующее правительство. При этом после захвата власти в августе этого года группировка продолжает заглушать своих оппонентов, а также нарушать права женщин и девочек.

Как говорит Лайонс, миссия ООН регулярно получает достоверные сообщения об обысках домов и «внесудебных казнях» бывших сотрудников службы безопасности и должностных лиц.

Она также снова предупредила о гуманитарной катастрофе, которая может усилиться в Афганистане зимой из-за развала экономики и засухи.

«Талибан», «Исламское государство» и «Вилаят Хорасан» – движения, которые в России признаны террористическими и запрещены

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