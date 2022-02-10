fb pixel
Телеканал NTD

На Мадагаскаре резко возросло число погибших от циклона «Батсирай»

На Мадагаскаре резко возросло число погибших от циклона «Батсирай»

На Мадагаскаре значительно возросло число жертв циклона «Батсирай», который ударил по острову в прошлые выходные. Погибших..

Дата загрузки: 2022-02-10

На Мадагаскаре резко возросло число погибших от циклона «Батсирай»
На Мадагаскаре значительно возросло число жертв циклона «Батсирай», который ударил по острову в прошлые выходные. Погибших уже 80. Ранее сообщали о 29 жертвах.

Данные меняются по мере того, как поступает информация из сильно пострадавших регионов.

Как сообщается, 60 человек погибли в районе Иконго. По словам местных властей, многие утонули или их завалило обломками рухнувших домов. Число жертв может возрасти.

Это уже второй циклон, который ударил по Мадагаскару за две недели. От первого – «Ана» – пострадала другая часть острова. Погибло 55 человек, 130 тысяч были вынуждены эвакуироваться.

Юг Мадагаскара и без того страдает от нехватки продовольствия из-за сильной засухи. По данным Всемирной продовольственной программы, «Батсирай» ещё больше усугубил ситуацию, уничтожив урожай за две недели до того, как его должны были собрать.

[Раскуалина Дисирио, глава отделения ВПП на Мадагаскаре]:
«Уничтожен урожай риса, это основной урожай для малагасийцев. И это сильный удар по их продовольственной безопасности на ближайшие 3-6 месяцев, если мы срочно что-то не сделаем и не поможем им восстановиться».

В целом «Батсирай» лишил крова 91 тысячу человек. Их дома либо повреждены, либо разрушены полностью.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...