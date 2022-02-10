На Мадагаскаре резко возросло число погибших от циклона «Батсирай»

На Мадагаскаре значительно возросло число жертв циклона «Батсирай», который ударил по острову в прошлые выходные. Погибших..

На Мадагаскаре значительно возросло число жертв циклона «Батсирай», который ударил по острову в прошлые выходные. Погибших уже 80. Ранее сообщали о 29 жертвах.

Данные меняются по мере того, как поступает информация из сильно пострадавших регионов.

Как сообщается, 60 человек погибли в районе Иконго. По словам местных властей, многие утонули или их завалило обломками рухнувших домов. Число жертв может возрасти.

Это уже второй циклон, который ударил по Мадагаскару за две недели. От первого – «Ана» – пострадала другая часть острова. Погибло 55 человек, 130 тысяч были вынуждены эвакуироваться.

Юг Мадагаскара и без того страдает от нехватки продовольствия из-за сильной засухи. По данным Всемирной продовольственной программы, «Батсирай» ещё больше усугубил ситуацию, уничтожив урожай за две недели до того, как его должны были собрать.

[Раскуалина Дисирио, глава отделения ВПП на Мадагаскаре]:

«Уничтожен урожай риса, это основной урожай для малагасийцев. И это сильный удар по их продовольственной безопасности на ближайшие 3-6 месяцев, если мы срочно что-то не сделаем и не поможем им восстановиться».

В целом «Батсирай» лишил крова 91 тысячу человек. Их дома либо повреждены, либо разрушены полностью.

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