Суд ООН: Уганда должна выплатить ДР Конго $325 млн за оккупацию

Международный суд ООН постановил, что Уганда должна выплатить 325 миллионов долларов ДР Конго в качестве компенсации..
Дата загрузки: 2022-02-10
Суд признал Уганду виновной в том, что её войска дважды вторгались на территорию соседа, пытаясь помочь повстанцам свергнуть правительство. Это привело к гибели до 15 тысяч человек.
[Джоан Донохью, судья Международного суда ООН]:
«Компенсация, присуждённая ДРК, отражает ущерб, причинённый отдельным лицам и общинам в результате нарушения Угандой её международных обязательств».
ДР Конго требовала компенсацию в 11 миллиардов долларов. Однако суд не нашёл связи между действиями Уганды и столь значительным экономическим ущербом. Ранее угандийское правительство отмечало, что штраф в миллиарды долларов разрушит экономику страны.
[Джоан Донохью, судья Международного суда ООН]:
«Суд удовлетворён тем, что общая присуждённая сумма и условия платежа остаются в пределах платёжеспособности Уганды».
Компенсации планируют выплатить семьям погибших, а также жертвам изнасилований и бывшим детям-солдатам.
Также людям возместят материальный ущерб и компенсируют потерю природных ресурсов, таких как алмазы и колтан, добытые в Итури Угандой.
В целом штраф разбили на пять ежегодных платежей. Первый, размером в 65 миллионов, Уганда должна выплатить в сентябре этого года.
Решения Международного суда, который рассматривает споры между государствами, являются окончательными и не подлежат обжалованию.
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