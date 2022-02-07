Хаос на Мадагаскаре: жертвами циклона стало не менее трёх человек

Наводнения, разрушенные дома и отсутствие электроэнергии. Таковы последствия циклона «Батсирай» на Мадагаскаре. Жертвами стихии стало не менее трёх человек, и это число может возрасти.

[местный житель]:

«Было раннее утро, мы ещё спали. Тут пришёл хозяин дома и сказал, что вода поднимается. Мы стали переносить мебель, а вода тем временем поднялась досюда. Дом начал раскалываться. Трещина становилась всё больше, и в итоге произошло обрушение».

Скорость ветра достигала 165 километров в час. Сильно пострадала юго-восточная часть острова.

Это деревня в 400 километрах от столицы.

[Жоан Рахаринирина, представительница общины]:

«Слава Богу, здесь никто не погиб, но, как официальный представитель этой общины, могу сказать, что повреждения масштабные. Ветер был очень сильный, и даже при том, что люди пытались защитить своё имущество, ущерб большой. Рано утром уровень воды поднялся, и вся община оказалась в воде».

Эвакуировалось на острове около 50 тысяч человек.

[местный житель]:

«Мы живём на холме; ветер был сильный, но у нас крепкий дом. Рано утром сошёл оползень. Ради нашей безопасности глава общины сказала нам отправиться в эвакуационный центр, поэтому мы здесь».

Мадагаскар ещё не успел оправиться от другого циклона – «Ана», который обрушился на остров две недели назад и убил 55 человек. 130 тысяч были вынуждены эвакуироваться.

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