ООН: загрязнение планеты убивает больше людей, чем коронавирус

Загрязнение окружающей среды приносит больше смертей, чем COVID-19. Об этом говорится в новом экологическом отчёте ООН...

Загрязнение окружающей среды приносит больше смертей, чем COVID-19. Об этом говорится в новом экологическом отчёте ООН. Его авторы призывают немедленно действовать и запретить некоторые токсичные химические вещества.

По их мнению, загрязнение планеты пестицидами, пластиком и электронными отходами – это нарушение прав человека. По приблизительным оценкам, это приводит к девяти миллионам преждевременных смертей в год. При этом жертвами пандемии COVID стало около шести миллионов человек.

[Дэвид Бойд, специальный докладчик ООН]:«Загрязнение ежегодно убивает больше людей, чем пандемия COVID за последние два года. Тем не менее оно не привлекает к себе такого внимания со стороны общественности или политиков».

Документ призывает запретить фторсодержащие поверхностно-активные вещества, используемые в бытовых товарах. Например, в посуде с антипригарным покрытием, которая, как считают некоторые исследователи, может вызывать рак.

В отчёте также призывают очистить места проживания коренных народов.

[Дэвид Бойд, специальный докладчик ООН]:«Надеюсь, что, рассказывая эти истории, мы сможем придать человеческое лицо этой непостижимой и необъяснимой статистике смертей».

Химические отходы планируют обсудить на конференции ООН по окружающей среде в Найроби, которая начинается 28 февраля. На повестке дня будет создание специальной группы, аналогичной Межправительственной группе экспертов по изменению климата.

Отметим, ООН объявила чистую окружающую среду правом человека.

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