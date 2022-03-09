Одиннадцать стран-членов ООН осудили Северную Корею за очередной запуск баллистической ракеты. Заявление от имени группы сделала..

США и 10 других стран осудили в ООН запуск ракеты Северной Кореей

[Линда Томас‑Гринфилд, посол США в ООН]:

«Мы едины в том, что осуждаем КНДР за запуск баллистической ракеты 5 марта, а также ещё за десять запусков баллистических ракет с начала этого года».

Одиннадцать стран-членов ООН осудили Северную Корею за очередной запуск баллистической ракеты. Заявление от имени группы сделала посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

К заявлению Соединённых Штатов присоединились Австралия и Новая Зеландия, Япония и Республика Корея, а также Бразилия, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и Великобритания.

Ни главный союзник КНДР – Китай, ни Россия группу стран не поддержали.

В целом, из 15 постоянных членов СБ ООН, США поддержали семь.

Не присоединились и Объединённые Арабские Эмираты. Однако они в прошлом месяце одобрили аналогичное совместное заявление.

Самый недавний запуск Северная Корея произвела 5 марта. Он был вторым за неделю. КНДР назвала его «ещё одним важным» испытанием разведывательных спутниковых систем.

[Линда Томас‑Гринфилд, посол США в ООН]:

«В то время как КНДР активизируется, Совет Безопасности продолжает хранить молчание. Каждый раз, когда после запуска Совет бездействует, это подрывает доверие к самому СБ ООН, а также к глобальному режиму нераспространения ядерного оружия».

Глава Управления ООН по ядерному надзору Рафаэль Гросси в понедельник отметил, что увеличилась активность на предполагаемых северокорейских заводах по обогащению ядерного топлива.

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