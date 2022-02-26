Впервые на востоке Ливии открыли современную ветеринарную клинику

Это первый на востоке Ливии крупный ветеринарный центр. Частная клиника работает в Бенгази и открылась недавно...

[Валид Тандира, ветеринар]:

«В нашем обществе относятся к животным как к членам семьи, о них беспокоятся, из-за них грустят. Некоторые говорят, что в культуре Ливии такого нет, но, на самом деле, есть».

Это первый на востоке Ливии крупный ветеринарный центр. Частная клиника работает в Бенгази и открылась недавно. Здесь лечат кошек, собак, лошадей и даже тигров.

В больнице проводят обследования на различном оборудовании, берут анализы и делают операции.

[владелец лошади]:

«Теперь в Бенгази можно сделать рентген и сдать кровь. Раньше этого не было. К нам приезжали ветеринары с запада страны, чтобы обследовать лошадей. Это дополнительные расходы». [владелец собаки]:

«Не знаю, есть ли такая клиника в Триполи. Но у нас есть, и это замечательно. Владельцы животных рады».

Годы гражданской войны принесли ливийцам много трудностей. Пострадала и система здравоохранения. Ситуацию ещё больше осложнила пандемия. Лечить животных тоже стало трудно. В Бенгази раньше работали только мелкие ветклиники, где не могут оказать высококвалифицированную помощь.

[Валид Тандира, ветеринар]:

«Я очень тронут добротой, которая существует между животными и их владельцами. Но некоторые критикуют нас и просят заботиться о людях, а не о домашних питомцах. Я ветеринар, это моя специальность. У каждого своё предназначение».

В ветеринарном центре также лечат и бездомных животных. Естественно, бесплатно.

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