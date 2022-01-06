Голубые озёра Афганистана остались без туристов

Живописные заснеженные горы и голубые озёра. Эта местность находится в центре Афганистана и обычно привлекает тысячи..
Дата загрузки: 2022-01-06
[Сайед Реза, местный туристический гид]:
«Банди-Амир – это туристическое место. Здесь прекрасные озёра с чистой водой. Людям нравится проводить здесь время. Это единственный национальный парк Афганистана, тут тихо и безопасно».
Но теперь тут безлюдно. Последним ударом стал приход к власти группировки «Талибан»*, запрещённой в России и других странах. Но до этого ситуация тоже была плачевной.
[Сайед Реза, местный туристический гид]:
«В деревне Банди-Амир живёт 70-80 семей. И их жизнь полностью зависит от туризма. Если есть туристы, их доходы хорошие, если нету, то денег нет вообще. Последние два года доходы были плохими из-за коронавируса, а в этом году со сменой режима туристов нет вообще».
Этот регион сделали национальным парком в 2009 году. С тех пор деревня вблизи озера процветала.[Сайед Реза, местный туристический гид]:
«Было очень хорошо, зимой были лыжные программы и конкуренция. И в зимний и весенний сезон приезжало много туристов. Но с тех пор как пришёл «Талибан»*, последние четыре месяца в Банди-Амире туристов мы не видели».
Банди-Амир – это цепочка из шести горных озёр, расположенных на высоте около 3000 метров. Это одна из наиболее популярных достопримечательностей Афганистана. Но какая судьба ожидает эту горную жемчужину в будущем, теперь неясно.
*«Талибан» – движение, которое в России признано террористическим и запрещено
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