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Через Атлантику – в одиночку: португалец проплывёт на тримаране 6000 км

Через Атлантику – в одиночку: португалец проплывёт на тримаране 6000 км

На маленьком тримаране – через Атлантику. Португальский кайтсёрфер совершит сложное путешествие длинной 6000 километров. Вместо парусов..

Дата загрузки: 2021-11-18

На маленьком тримаране – через Атлантику. Португальский кайтсёрфер совершит сложное путешествие длинной 6000 километров. Вместо парусов выбрал воздушного змея – с кайтом легче поймать ветер.

Франсишку Луфинья уже преодолел 1300 километров – от Кашкайша, что близ Лиссабона, до испанского острова Пальма. Тримаран развивал скорость до 30 километров в час. Первый этап путешествия занял пять дней.

[Франсишку Луфинья, кайтсёрфер]:
«Спать во время заплыва по Атлантике не очень-то получается. Если сильный ветер, то просыпаюсь каждые 10 или 15 минут, чтобы всё проверить. Иногда, если очень устал или ветер немного стих, засыпаю часа на два».

Ещё один ночной кошмар – столкнуться с мусором в океане. Удар о крупный предмет может повредить тримаран, и тогда он утонет.

Путешественник направляется к острову Мартиника. Он входит в архипелаг Малые Антильские острова в Карибском море.
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