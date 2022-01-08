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Ажурный осьминог. Замечательное видео

Ажурный осьминог. Замечательное видео
Скриншот TheBL/Bored Panda
Ажурный осьминог. Замечательное видео

Японская художница Масайо Фукуда считает ажурного осьминога своей лучшей работой 2018 года. Все части тела осьминога вырезаны из белого листа бумаги формата А2. Она создала реалистическое изображение морского животного в натуральную величину. На работу ушло два месяца.

ажурный оминог ноги

Скриншот My Modern Met/Youtube

Масайо Фукуда работает в технике кириэ, что означает «вырезанная картина». Это один из видов традиционного японского искусства.

птица

Скриншот My Modern Met/Youtube

Художница создаёт из бумаги животных, людей, цветы. Занимается кириэ 25 лет.

«Если хотите создать произведение искусства, всё, что вам нужно – это бумага, резак, матовая бумага и хороший источник света», – говорит Масайо.

Когда работа готова, художница помещает её на тёмный фон, чтобы подчеркнуть всё изящество изображения.

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