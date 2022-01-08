Ажурный осьминог. Замечательное видео

Японская художница Масайо Фукуда считает ажурного осьминога своей лучшей работой 2018 года. Все части тела осьминога вырезаны из белого листа бумаги формата А2. Она создала реалистическое изображение морского животного в натуральную величину. На работу ушло два месяца.

Масайо Фукуда работает в технике кириэ, что означает «вырезанная картина». Это один из видов традиционного японского искусства.

Художница создаёт из бумаги животных, людей, цветы. Занимается кириэ 25 лет.

«Если хотите создать произведение искусства, всё, что вам нужно – это бумага, резак, матовая бумага и хороший источник света», – говорит Масайо.

Когда работа готова, художница помещает её на тёмный фон, чтобы подчеркнуть всё изящество изображения.