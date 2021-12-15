Мастер из Екатеринбурга создаёт геометрические скульптуры из стали

Искусство плюс геометрия – так рождаются скульптуры мастера из Екатеринбурга Андрея Казанцева. Все его творения выполнены..

Искусство плюс геометрия – так рождаются скульптуры мастера из Екатеринбурга Андрея Казанцева. Все его творения выполнены из отдельных кусков стали, но выглядят как монолит.

[Андрей Казанцев, скульптор]:

«Хочется, чтобы скульптура была выполнена идеально, насколько возможно, чтобы не к чему было придраться. Чтобы человек, когда смотрит на неё, не мог понять, как она изготовлена».

Всё начинается с 3D-моделирования. Потом мастера вырезают детали и сваривают их. Точность важна на каждом этапе.

[Станислав Бессонов, сварщик]:

«Здесь швы под зачистку, но главное всё в сборке. Собрать надо идеально, потому что отклонение даже в одну сотку – стали много, – если по сотке на каждый стык, то в конце будет зазор сантиметра в два, и это не соберётся».

Андрей по профессии – конструктор. Разрабатывал автомобильные бамперы. У них тоже геометрические формы. Тогда решил попробовать делать скульптуры животных в похожем стиле.

Сейчас у мастера есть помощники-сварщики. Сам Андрей разрабатывает 3D-модели, но художником в полном смысле слова себя не считает.

[Андрей Казанцев, скульптор]:

«У меня немножко всё более прозаично. Человек говорит: «Я хочу питбуля. У меня есть питбуль, и я хочу такую собаку». И я начинаю создавать: изучаю фотографии в Интернете, изучаю повадки этой породы, какие у неё характерные черты. На основе всего этого создаю 3D-модель».

Самые популярные скульптуры – собаки. На одно творение уходит от двух недель до месяца. Но это в случае уже готовой 3D-модели. Если же её надо разрабатывать, то может уйти и год.

Скульптуры стоят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Самой дорогой была трёхметровая лошадь, которая потянула почти на два миллиона.

За четыре года мастер разработал 50 моделей и продал 600 скульптур. Их в основном заказывают клиенты из Европы и США, также есть покупатели в Ираке, Саудовской Аравии, Марокко и Австралии.

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