40 редких черепах вырастили и выпустили в дикую природу на Галапагосах

Неизведанные просторы и самостоятельная жизнь. 43 галапагосских черепахи провели в центре разведения на эквадорском острове Исабела..

Неизведанные просторы и самостоятельная жизнь. 43 галапагосских черепахи провели в центре разведения на эквадорском острове Исабела почти восемь лет. А теперь пополнят популяцию диких сородичей.

Этих редких черепах вырастили люди. Сначала в центр разведения поместили взрослых рептилий. Их задачей было отложить яйца.

[Вашингтон Тапия, эколог]:

«Мы собираем яйца и кладём в инкубаторы. Чтобы получить самцов, устанавливаем температуру 28 градусов, а самок – 29,5 градусов. Яйца лежат в инкубаторе 120 дней».

Как только черепахи вылупятся, за ними ежедневно наблюдают. Специалисты следят за их здоровьем и питанием. В то же время рептилий надо растить правильно.

[Вашингтон Тапия, эколог]:

«Им нельзя забыть о своих инстинктах, поэтому мы воссоздаём условия дикой природы. Это означает, что они получают пищу только в определённые дни недели, а не каждый день. Вода у них тоже есть не постоянно, а в определённые дни».

Такая стратегия гарантирует, что черепахи выживут в дикой природе. Всех рептилий, прежде чем выпустить, осматривают и берут у них кровь на анализ. Вольную жизнь начнут только здоровые особи.

Эту партию воспитанниц доставили на вертолёте к подножию вулкана Санто-Томас на острове Исабела.

Галапагосских черепах также называют слоновыми. Они едва не исчезли в прошлом веке. К 70-м годам их осталось только 3000. Сейчас этих рептилий не менее 19 тысяч. Однако пока они считаются уязвимым видом.

Галапагосские черепахи – крупнейшие из сухопутных черепах. Они вырастают почти до двух метров в длину и весят более 400 килограммов. Живут больше века, а в неволе могут доживать до 175 лет.

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