Пятый год подряд новый креативный директор модного дома Carolina Herrera продолжает обновлять фирменные особенности бренда. В..

Рюши, блеск, бахрома и банты: новая коллекция от Carolina Herrera

Пятый год подряд новый креативный директор модного дома Carolina Herrera продолжает обновлять фирменные особенности бренда. В новой коллекции отличительным знаком стал бант. Разные его вариации – от поясов до аксессуаров – можно увидеть почти в каждом наряде.

Дизайнер Уэс Гордон отмечает, что осень/зима 2022 – это смелость и жизнь сегодняшним днём.

[Уэс Гордон, дизайнер]:

«Храбрость, смелость и драма. Думаю, сейчас самое время для одежды, которая включает в себя все эти элементы. Наша женщина перестала покупать наряды специально для торжественных случаев. Вместо этого она покупает одежду, которая может превратить любой момент в незабываемое событие».

Цветочные мотивы, бахрома и рюши деликатно вписываются как в прет-а-порте, так и в вечерние образы.

А корсажи в форме сердечек на платьях без бретелек идеально подчеркнули тему Дня святого Валентина.

Цвета коллекции – яркие и вдохновляющие. Вещи из денима дополнены золотыми элементами.

Главный редактор Vogue говорит, что мода процветает в эпоху COVID.

[Анна Винтур, шеф-редактор Voque]:

«Радостно видеть такие красивые, драматичные и сенсационные вечерние наряды».

Была на показе и актриса Ариана Дебос.

[Ариана Дебос, актриса]:

«О, это было превосходно. Я всё ещё парю и не спустилась на землю. Пытаюсь насладиться моментом».

Коллекцию показали в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

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