Рюши, блеск, бахрома и банты: новая коллекция от Carolina Herrera

Пятый год подряд новый креативный директор модного дома Carolina Herrera продолжает обновлять фирменные особенности бренда. В..
Дата загрузки: 2022-02-16
Дизайнер Уэс Гордон отмечает, что осень/зима 2022 – это смелость и жизнь сегодняшним днём.
[Уэс Гордон, дизайнер]:
«Храбрость, смелость и драма. Думаю, сейчас самое время для одежды, которая включает в себя все эти элементы. Наша женщина перестала покупать наряды специально для торжественных случаев. Вместо этого она покупает одежду, которая может превратить любой момент в незабываемое событие».
Цветочные мотивы, бахрома и рюши деликатно вписываются как в прет-а-порте, так и в вечерние образы.
А корсажи в форме сердечек на платьях без бретелек идеально подчеркнули тему Дня святого Валентина.
Цвета коллекции – яркие и вдохновляющие. Вещи из денима дополнены золотыми элементами.
Главный редактор Vogue говорит, что мода процветает в эпоху COVID.
[Анна Винтур, шеф-редактор Voque]:
«Радостно видеть такие красивые, драматичные и сенсационные вечерние наряды».
Была на показе и актриса Ариана Дебос.
[Ариана Дебос, актриса]:
«О, это было превосходно. Я всё ещё парю и не спустилась на землю. Пытаюсь насладиться моментом».
Коллекцию показали в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
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