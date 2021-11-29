Чем обернулось СМС-приглашение незнакомцу на торжество

В 2016 году подросток Джамал Хинтон получил текстовое сообщение с приглашением на обед в День благодарения от женщины, представившейся его бабушкой. Подросток ответил, что приедет.

Когда он увидел светловолосую женщину с голубыми глазами, то понял, что это не его бабушка. Он согласился разделить праздничный обед с семьёй Ванды Денч, написавшей сообщение. После первой встречи подросток Джамал и «бабушка» Ванда из Аризоны подружились. Шестой год подряд Джамал приезжает в семью Ванды на День Благодарения. Когда они встречаются, то не замечают, как летит время. Они шутят и рассказывают друг другу о своей жизни.

В 2018 году Хинтон приехал к «бабушке», чтобы познакомить её со своей подругой.

Джамал поделился историй о «бабушке» в соцсетях. В этом году Ванда написала, что было бы хорошо, если бы Джамал и его семья приехали и «разделили с ней вкусную еду и дружескую беседу», и подписала сообщение: «Всегда твой друг, Ванда». Джамал ответил: «Мы готовы к шестому году!»