Эльфы, Санты и даже рождественские ёлки. Лохматые питомцы перевоплотились в героев зимнего праздника. В столице Перу..

Лучший рождественский наряд: конкурс для собак устроили в Перу

[Патрисия Баллари, организатор конкурса]:

«Мы награждаем за оригинальность, креативность, а также за материалы, использованные для изготовления костюма. Их можно делать из вторсырья».

Эльфы, Санты и даже рождественские ёлки. Лохматые питомцы перевоплотились в героев зимнего праздника. В столице Перу проходит конкурс на лучший рождественский наряд для собаки.

Если хозяин тоже наденет костюм, то собака заработает дополнительные очки. Участвуют питомцы любых пород, а также дворняжки.

В этом году победила беспородная собака в костюме ёлки.

[Сандра Мартинес, владелица собаки]:

«У меня буря эмоций. Я делала наряд целую неделю, и это того стоило».

Хозяйка собаки-победительницы также повесила себе на грудь табличку с надписью «Нет фейерверкам». Женщина хочет напомнить людям, что животные боятся громких звуков.

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