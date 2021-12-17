Лучший рождественский наряд: конкурс для собак устроили в Перу

Эльфы, Санты и даже рождественские ёлки. Лохматые питомцы перевоплотились в героев зимнего праздника. В столице Перу..
Дата загрузки: 2021-12-17
[Патрисия Баллари, организатор конкурса]:
«Мы награждаем за оригинальность, креативность, а также за материалы, использованные для изготовления костюма. Их можно делать из вторсырья».
Если хозяин тоже наденет костюм, то собака заработает дополнительные очки. Участвуют питомцы любых пород, а также дворняжки.
В этом году победила беспородная собака в костюме ёлки.
[Сандра Мартинес, владелица собаки]:
«У меня буря эмоций. Я делала наряд целую неделю, и это того стоило».
Хозяйка собаки-победительницы также повесила себе на грудь табличку с надписью «Нет фейерверкам». Женщина хочет напомнить людям, что животные боятся громких звуков.
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