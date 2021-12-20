Санта-Клаусы проводят ралли и забеги и дарят подарки детям

Искусственный снег и бодрящая музыка. Тысячи Санта-Клаусов устроили благотворительный забег в Мадриде. Деньги пойдут на помощь..

Искусственный снег и бодрящая музыка. Тысячи Санта-Клаусов устроили благотворительный забег в Мадриде. Деньги пойдут на помощь жителям испанского острова Пальма, где три месяца извергался вулкан Кумбре-Вьеха.

[участник забега]:

«Того, что мы сделали для острова, пока недостаточно. Люди там страдали несколько месяцев, чего никому не пожелаешь».

А это предрождественская регата в Венеции. Здесь Санты пересели с саней в гондолы. Правда, зрителей собралось немного – на улице прохладно.

Болгарские Санта-Клаусы выбрали транспорт пошумнее. На дорогах Софии – праздничное моторалли. Тоже благотворительное. Байкеры-Санты собирают пожертвования для детей медиков.

Венесуэльский рождественский дедушка тоже поменял сани на мотоцикл. Правда, за ним едет ещё и машина с подарками. Санта дарит их детям в трущобах Каракаса.

Благотворительную акцию организовали местные журналисты. Она называется «Одна игрушка – одна хорошая новость». За четыре года подарки получили более 1000 детей из бедных семей.

[Гектор Гонсалес в роли Санта-Клауса]:

«Я наряжаюсь Сантой уже 43 года и не раз видел печальные ситуации, когда ребёнок не получил даже маленького подарка. Очень важно, чтобы люди собирали средства и дарили подарки. Помогайте детям, ведь они наше будущее».

Добрый Санта поздравляет не только детей. В этом зоопарке в Перу подарки раздают всем питомцам. Жирафы получили зелёные ветки, траву и бананы. Львам досталось мясо, а верблюдам – колючки.

[Селия Диас, ветеринар]:

«Все угощения и для плотоядных, и для травоядных такие, какие им нравятся. И всё оформлено в рождественской тематике».

Католики празднуют Рождество 25 декабря. Его отмечают во многих европейских странах, а также – в Америке, Австралии, Африке и Азии.

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