Первое в мире СМС-сообщение в виде NFT ушло с молотка в Париже. Поскольку во Франции нельзя..

Первое в мире СМС-сообщение продали на аукционе за 107 тысяч евро

Первое в мире СМС-сообщение в виде NFT ушло с молотка в Париже. Поскольку во Франции нельзя продавать нематериальный товар, текст поместили в цифровую рамку. В ней также отображаются кодировка и протокол передачи данных.

СМС-сообщение выставил на аукцион британский оператор связи Vodafone. Оно было отправлено 3 декабря 1992 года. Программист Нил Папуорт написал директору Vodafone Ричарду Джарвису короткое сообщение – «Счастливого Рождества!» Оно было передано с персонального компьютера на мобильный телефон.

Первую в мире эсэмэску продали за 107 тысяч евро. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

NFT – это невзаимозаменяемый токен. Он представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта, который подтверждает право на владение цифровым активом.

Вырученные на аукционе деньги пойдут на благотворительность. Их получит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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