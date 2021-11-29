Экспедиция Витуса Беринга: выставка в музее Владивостока

[Виктор Шалай, директор музея]:

«У него вообще не было выбора. Руководить Первой камчатской экспедицией его назначил лично Пётр I. В реальности XVIII века отказаться – пожалуй, нет такого варианта».

Мореплавателю Витусу Берингу предстояло невероятное. Впервые в истории Европы исследовать земли Сибири и крайнего Севера. Мир XVIII века – в ожидании открытий. Карты писали в строжайшем секрете. Страны соревновались между собой за знания.

Россия спешила узнать, есть ли у неё проход до Аляски. На это у Беринга ушло 17 лет в пути на корабле Святой Пётр. Масштабной экспедиции посвящены залы музея во Владивостоке.

[Виктор Шалай, директор музея]:

«Деревянная палуба, кресты-мачты создают ощущение шаткости, тесноты, ощущение подстерегающей тебя опасности. Когда мы говорим об экспедиции Беринга, мы говорим не о неком комфортном действии, растянутом во времени. Мы говорим об очень серьёзных, иногда даже очень страшных испытаниях для человека».

Суровые морозы в минус 50, невиданные европейцам растения и животные. Команда складывала находки в ящики и отправляла на изучение в Петербург.

Одно из ярких открытий – стеллерова корова. Морское животное размером со слона. Ныне вымершее. Её питательное молоко и мясо позже спасли экспедицию от истощения и цинги.

[Виктор Шалай, директор музея]:

«Ничего про Сибирь тогда было толком не известно. Ни про природу, ни про людей. Это когда ты заходишь в темноту. Ты что-то видишь, но ничего про это не знаешь. Это важный фактор, с которым первопроходцам приходится взаимодействовать… Принимать на себя тягость незнаемого, извлекая хоть какие-то знания».

Так встреча с коренными жителями часто заканчивалась трагедией. Команда требовала от них содействия, готовая забирать собак и лошадей для нужд экспедиции.

Местные выходили на бой в полном обмундировании. Но были бессильны перед снарядами и ружьями европейцев. Это единственные сохранившиеся доспехи воина-ительмена, коренного жителя Камчатки. Из кожи оленя и китового уса.

[Виктор Шалай, директор музея Арсеньева]:

«Это огромная музейная редкость. На этом пьедестале гуляют люди, смотрят на него как бы сверху вниз, и он такой беззащитный, один стоит в латах из китового уса. Зал называется «Разные». Здесь мы рассказываем о разнице мировоззрения. Европейские люди, приезжающие в Сибирь, сталкивались с народами, живущими по законам родоплеменным».

Витус Беринг вернуться из экспедиции не смог. На обратном пути его корабль разбился, и он не пережил зиму. Умер на острове близ Камчатки, позже названном его именем.

Выставка во Владивостоке работает до конца февраля.

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