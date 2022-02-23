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Почему американская малышка получила письмо из Виндзорского замка

Почему американская малышка получила письмо из Виндзорского замка
Почему американская малышка получила письмо из Виндзорского замка

Кейтлин Сазерленд пришла идея сшить для двухлетней дочки наряд, как у королевы Великобритании Елизаветы II. На эту идею маму вдохновили корги, которых дочка любит так же, как и королева.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158860256049130

Королевский образ помогли создать бледно-голубое пальто, жемчуг и броши. Светло-голубая шляпа с приклеенным завитым париком дополнила ансамбль. Фото малышки на Facebook получили много откликов. Друзья посоветовали маме отправить письмо с фото королеве.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158860256234130

Примерно через полтора месяца из Англии в штат Кентукки пришло письмо с королевской печатью. В письме говорилось: «Её Величество сочла любезным, что вы ей написали. Королеве было приятно увидеть фотографию вашей дочери Джалейн в её великолепном наряде».

https://www.youtube.com/watch?v=6Js0FN6o_So

Когда малышка подрастёт, родители передадут ей письмо из Виндзорского замка. А пока оно будет висеть в рамке на стене в гостиной.

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