Почему американская малышка получила письмо из Виндзорского замка

Кейтлин Сазерленд пришла идея сшить для двухлетней дочки наряд, как у королевы Великобритании Елизаветы II. На эту идею маму вдохновили корги, которых дочка любит так же, как и королева.

Королевский образ помогли создать бледно-голубое пальто, жемчуг и броши. Светло-голубая шляпа с приклеенным завитым париком дополнила ансамбль. Фото малышки на Facebook получили много откликов. Друзья посоветовали маме отправить письмо с фото королеве.

Примерно через полтора месяца из Англии в штат Кентукки пришло письмо с королевской печатью. В письме говорилось: «Её Величество сочла любезным, что вы ей написали. Королеве было приятно увидеть фотографию вашей дочери Джалейн в её великолепном наряде».

Когда малышка подрастёт, родители передадут ей письмо из Виндзорского замка. А пока оно будет висеть в рамке на стене в гостиной.