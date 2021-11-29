Рождественский вертеп – один из крупнейших в Европе – сделали в Венгрии
Самый большой в стране и один из крупнейших в Европе. Жители венгерской деревни Ворш сообща делают..
Дата загрузки: 2021-11-30
Самый большой в стране и один из крупнейших в Европе. Жители венгерской деревни Ворш сообща делают рождественский вертеп в местной церкви. Это давняя традиция.
Сначала строят деревянный каркас. Потом на нём вырастают зелёные холмы и долины. В центре располагается пещера с младенцем Иисусом и его родителями. Поблизости пастухи пасут стадо, рядом даже горит костёр.
[Янош Киш, житель Ворша]:
«Мы начали сверху и постепенно двигались вниз, украшая вертеп. Тем, кто много весит, наверх нельзя. Мы следили за этим».
Рождественский вертеп здесь строят более 70 лет. С каждым годом он становился всё больше, пока не достиг нынешнего размера. Сейчас его площадь – 60 квадратных метров.
Каждый год вертеп немного меняется: иначе расположены холмы, долины и фигурки людей. Неизменной остаётся только пещера Рождества.
[Дьёрдь Сабо, руководитель работ]:
«Смотришь на это и видишь волшебство. Ещё несколько деталей, и вертеп готов. Нам нравится. Мне всегда очень грустно, когда мы его разбираем. Я мог бы смотреть на него весь год».
Для Риты Миклошич эта местная традиция – ещё и напоминание о детстве. Её отец первым построил в церкви рождественский вертеп.
[Рита Миклошич, жительница Ворша]:
«В детстве перед праздниками мы проводили здесь много времени – помогали взрослым. Мы с нетерпением ждали всего этого».
Жители деревни ждут на Рождество тысячи гостей. Сейчас в Венгрии нет жёстких карантинных ограничений.
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