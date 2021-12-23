Рождественские угощения подготовили для питомцев зоопарка в Колумбии

Подарки и праздничное настроение. В зоопарке колумбийского города Кали отмечают Рождество. Каждый питомец получил угощение по..

[Луиса дель Васто, сотрудница зоопарка]:

«Мы подготовили коробки с подарками, мешки с рождественскими посланиями и рождественские ёлки. Мы также сделали декорации в виде каминов с рождественскими сапожками и украсили несколько иглу».

Подарки и праздничное настроение. В зоопарке колумбийского города Кали отмечают Рождество. Каждый питомец получил угощение по вкусу.

Рождественские подарки раздали муравьедам, обезьянам и лемурам. Также праздник пришёл в вольеры медведей, зебр и барсуков. Угощение приготовили даже для бабочек – это фрукты, нарезанные в виде звёздочек.

Смотрители зоопарка говорят, что животным интереснее, когда пищу приходится добывать – хотя бы из мешка или коробки.

Зоопарк Кали занимает площадь в десять гектаров. Здесь живут 1200 животных 180 видов. Это обезьяны, тигры, медведи, ягуар, а также различные птицы, рептилии и амфибии.

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