Рождественские угощения подготовили для питомцев зоопарка в Колумбии

Подарки и праздничное настроение. В зоопарке колумбийского города Кали отмечают Рождество. Каждый питомец получил угощение по..
Дата загрузки: 2021-12-23
[Луиса дель Васто, сотрудница зоопарка]:
«Мы подготовили коробки с подарками, мешки с рождественскими посланиями и рождественские ёлки. Мы также сделали декорации в виде каминов с рождественскими сапожками и украсили несколько иглу».
Рождественские подарки раздали муравьедам, обезьянам и лемурам. Также праздник пришёл в вольеры медведей, зебр и барсуков. Угощение приготовили даже для бабочек – это фрукты, нарезанные в виде звёздочек.
Смотрители зоопарка говорят, что животным интереснее, когда пищу приходится добывать – хотя бы из мешка или коробки.
Зоопарк Кали занимает площадь в десять гектаров. Здесь живут 1200 животных 180 видов. Это обезьяны, тигры, медведи, ягуар, а также различные птицы, рептилии и амфибии.
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