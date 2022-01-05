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Телеканал NTD

Неожиданные гости на свадьбе стали героями фото

Неожиданные гости на свадьбе стали героями фото
фото с сайта thebl.com
Неожиданные гости на свадьбе стали героями фото

Перед своей свадьбой Алли и Кевин думали, как сделать торжество запоминающимся. Невеста сказала сестре, что было бы здорово, если бы на фото все позировали с щенками. Подружки невесты разработали план, не предупредив о нём жениха и невесту.

фото с сайта thebl.com

Наступил день свадьбы. Когда Алли и Кевин позировали перед камерой, неожиданно появилась группа подружек. Алли обрадовалась и сказала: «Какие вы красивые!» Но увидев, что каждая несёт щенка, была потрясена. Реакцию невесты запечатлели на камеру. Смотрите видео и свадебные фото.

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