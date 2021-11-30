Можно ли найти питомца по знаку зодиака

Может ли астрология помочь собакам найти новых хозяев? В этом приюте для животных в Лос-Анджелесе уверены,..

Может ли астрология помочь собакам найти новых хозяев?

В этом приюте для животных в Лос-Анджелесе уверены, что да. На своём веб-сайте заведение указывает знаки зодиака всех питомцев, а также их стихии.

Здесь уверены, что астрологические правила можно без колебаний применять и к животным.

[Эшли Каламе, сотрудница приюта]:«Когда дело касается выбора питомца из приюта, то совместимость – это решающий фактор. И лучше всего её показывают астрологические знаки. Это забавный и увлекательный способ. Люди могут понять, с каким знаком зодиака и домашним питомцем им будет лучше всего».

Правила для поиска совместимости ничем не отличаются от тех, что приняты для людей.

[Ариана Хоуэлл, сотрудница приюта]:«Иногда притягиваются противоположности, например, Весы с Овном. А иногда нужна собака, которая похожа на вас. Если вы целый день сидите за компьютером, то нужен питомец, который будет отдыхать рядом. Все знаки отвечают элементам земли, воды, огня и воздуха, поэтому, если выбрать такой же, как у вас, элемент, то получится совместимость». [Дианна Изабель, новая владелица собаки]:«Я Водолей. Мне лучше всего подошла бы собака-Близнецы, Весы и Стрелец, как Вирджиния. Вообще здесь было несколько собак, которые вписывались в эти критерии».

Уникальный подход уже привлёк внимание. Заявок на питомцев стало на 20% больше.

Сейчас здесь новых хозяев ждёт около 30 собак. В целом на попечении приюта – 175 питомцев.

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