В тюрьме за правду об Ухане: китайский блогер на грани смерти

ООН призывает немедленно освободить китайского блогера Чжан Чжань. Когда в прошлом году в Ухане началась эпидемия..

ООН призывает немедленно освободить китайского блогера Чжан Чжань.

Когда в прошлом году в Ухане началась эпидемия коронавируса и объявили локдаун, женщина начала публиковать сообщения о ситуации в городе. В частности о том, что происходило в больницах и на улицах.

Однако в мае она внезапно исчезла. Спустя месяц китайские коммунистические власти объявили, что она арестована. А 29 декабря суд Шанхая приговорил её к четырём годам лишения свободы.

Официально её осудили за разжигание вражды и подстрекательство к беспорядкам. В КНР это обвинение часто используют для заключения диссидентов.

В тюрьме 38-летняя женщина оказалась на грани смерти. Ранее она объявила голодовку. Теперь, как говорят свидетели, она не может встать.

Госдепартамент США также заявил, что глубоко обеспокоен ухудшением здоровья заключённой журналистки.

[Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США]:

«Мы неоднократно выражали нашу серьёзную озабоченность по поводу произвольного задержания и жестокого обращения с ней во время заключения. Мы вновь обращаемся к КНР с призывом к её немедленному и безоговорочному освобождению».

Те, кто присутствовал на суде, говорили, что на заседание женщину привезли в инвалидном кресле. После ареста она в общей сложности объявляла голодовку четыре раза.

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