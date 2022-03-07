Зачем женщина вешает подарочные карты на дверь дома

Кристин Лонг из пригорода Нэшвилла – постоянная покупательница интернет-магазинов. Она придумала способ отблагодарить водителей доставки.

Сначала Кристин оставляла корзину с закусками для водителей на крыльце дома. Но они, работая по жёсткому графику, не замечали и не брали еду. Тогда она нашла другой способ.

Кристин покупает за 10 и 15 долларов подарочные карты фастфуда и кофейн. Она прикрепляет их на уровне глаз прямо у дверного звонка на крыльце дома. Рядом висит записка: «Внимание! Водители доставки! Спасибо, что привезли наши посылки, пожалуйста, примите угощение!»

Благодаря камере наблюдения женщина видела реакцию водителей. Обычно они удивлялись, быстро брали подарочную карту, дружелюбно махали рукой в сторону камеры и уходили.

Однажды приехал водитель, реакция которого тронула Кристин до слёз. Увидев карту, он сказал: «Что? Вы, наверное, шутите? Вот уж не думала, что кому-то есть до нас дело. Вы даже не представляете, как это нам поможет».

Вдохновленная идеей Кристин, одна из её подруг теперь тоже оставляет подарочные карты для водителей доставки у двери дома.