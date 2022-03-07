fb pixel
Телеканал NTD

Зачем женщина вешает подарочные карты на дверь дома

Зачем женщина вешает подарочные карты на дверь дома
Зачем женщина вешает подарочные карты на дверь дома

Кристин Лонг из пригорода Нэшвилла – постоянная покупательница интернет-магазинов. Она придумала способ отблагодарить водителей доставки.

Сначала Кристин оставляла корзину с закусками для водителей на крыльце дома. Но они, работая по жёсткому графику, не замечали и не брали еду. Тогда она нашла другой способ.

Кристин покупает за 10 и 15 долларов подарочные карты фастфуда и кофейн. Она прикрепляет их на уровне глаз прямо у дверного звонка на крыльце дома. Рядом висит записка: «Внимание! Водители доставки! Спасибо, что привезли наши посылки, пожалуйста, примите угощение!»

Благодаря камере наблюдения женщина видела реакцию водителей. Обычно они удивлялись, быстро брали подарочную карту, дружелюбно махали рукой в сторону камеры и уходили.

Однажды приехал водитель, реакция которого тронула Кристин до слёз. Увидев карту, он сказал: «Что? Вы, наверное, шутите? Вот уж не думала, что кому-то есть до нас дело. Вы даже не представляете, как это нам поможет».

Вдохновленная идеей Кристин, одна из её подруг теперь тоже оставляет подарочные карты для водителей доставки у двери дома.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...