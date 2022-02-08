Пчёлы без жала становятся любимыми питомцами в Австралии

Австралийский эколог Саверио Руссо знакомит этих детей с их новыми домашними питомцами. Как ни странно, это..

Австралийский эколог Саверио Руссо знакомит этих детей с их новыми домашними питомцами. Как ни странно, это пчёлы. Но бояться их не надо У этих насекомых нет жала. Они известны как сахарные пчёлы.

Крошечные насекомые многим нравятся, и люди охотно заводят таких питомцев. Руссо первым на своей улице в Сиднее поселил у дома медоносных тружениц. Вскоре ульи поставили ещё два десятка соседей. Особенно рады дети.

[Саверио Руссо, эколог]:

«Дети любознательны от природы и охотно изучают биологию. И однажды я заметил, что мои дети наблюдают не только за безжальными пчёлами, но и за другими насекомыми».

Безжальные пчёлы – один из местных видов пчёл в Австралии. Всего их – более 2500. Только сахарные пчёлы живут колониями и делают мёд. Они также важные опылители. Но сейчас этих насекомых становится всё меньше.

[Саверио Руссо, эколог]:

«Эти пчёлы были частью нашей экосистемы сотни тысяч лет, а сейчас им угрожают разные опасности, в частности – потеря среды обитания».

Австралийский фонд «Миллиард пчёл» работает над восстановлением популяций медоносных насекомых. Он призывает людей ставить у домов ульи. Сейчас на юге Сиднея их уже более ста. Причём они есть не только у частных домов, но и в парках, а также – рядом с детскими садами и школами.

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